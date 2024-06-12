تحقيق للامم المتحدة: الطرفان ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بين إسرائيل وحماس

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب .



واعتبر التحقيق أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.



والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من تشرين الأول والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها.