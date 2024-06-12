اسرائيل تندد "بتمييز منهجي" تمارسه لجنة تحقيق للامم المتحدة في حقها

اتهمت اسرائيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اعتبرت أن السلطات الإسرائيلية "مسؤولة" عن جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.



وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".