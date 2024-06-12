أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن استهدافها جنوب غربي الحديدة باليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة باليمن.



وقالت الشركة في مذكرة: "تشير تقييمات أمبري إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة".