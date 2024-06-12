إصابات وحريق جراء هجمات روسية على كييف

أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا في ساعة مبكرة من اليوم مما تسبب في نشوب حريق بمنشأة صناعية وإلحاق أضرار بمنازل وإصابة عدد من الأشخاص في ست مناطق.



وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط خمسة من أصل ستة صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمّرت جميع الأسلحة الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة.



وأفاد حاكم منطقة كييف بأن حطام الأسلحة تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية في المنطقة وأدى إلى نشوب حريق.



وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد السكان وألحق أضرارا بمنزل وموقف سيارات ومحطة وقود ووحدة تخزين.



وقال حاكم دنيبروبتروفسك إن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بتسعة منازل، مضيفا أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة في المنطقة.