قتلى في حريق في مبنى في الكويت (فيديو)

لقي أكثر من 35 شخصا حتفهم في حريق في مبنى في منطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية.



وأعلن مسؤول في مستشفى لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أثناء تفقده الضحايا أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا أيضا.

وكشفَت التحقيقات ان معظم حالات الوفاة ناجمة عن الاختناق بالدخان أثناءَ النوم، واشارت إلى أن الحادث وقع في مبنى مكتظ بالعمال ما صعّب مهمة الاخلاء.



وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سوءَ تخزين قوارير الغاز في الطابق الأرضي للمبنيَين أدى إلى تفاقم الحريق الذي لم تعرف اسبابه بعد.