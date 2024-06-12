مقتل مسلح وإصابة سبعة من عناصر الأمن في اشتباكات في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، مقتل مسلح مشتبه به وإصابة سبعة من عناصر الأمن في اشتباكات في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.



ووقع الحادث في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في قرية هيراناغار القريبة من الحدود مع باكستان التي تطالب، مثل الهند، بالسيادة على كامل المنطقة.



وهرعت قوات الأمن إلى القرية الحدودية حيث قُتل رجل في الاشتباك الذي نتج عن ذلك، وتعتقد الشرطة أنه عبر من الجانب الباكستاني.



وقال أناند جاين وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحافيين: "يبدو أنه تسلل جديد قتل فيه إرهابي، وما زال البحث مستمرا عن آخر".