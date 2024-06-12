ماكرون يدعو كل من يقول "لا" لأحزاب أقصى اليمين إلى التحالف معه

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تحمل رسالة واضحة ولا يمكن تجاهلها.



ودعا ماكرون قبل 18 يوماً من الانتخابات التشريعية المبكرة، كل من يقول "لا" لأحزاب أقصى اليمين إلى التحالف معه.