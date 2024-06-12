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حماس تسعى لضمانات من أميركا لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل
أخبار دولية
2024-06-12 | 08:20
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حماس تسعى لضمانات من أميركا لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل
أعلن مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.
وقال وسطاء قطريون ومصريون إن حماس ردت أمس الثلاثاء على خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، دون تقديم تفاصيل.
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