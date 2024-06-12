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بلينكن من الدوحة: بعض مقترحات حماس يتجاوز ما قبلته سابقاً... ونحاول منع التصعيد في جنوب لبنان
أخبار دولية
2024-06-12 | 08:51
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بلينكن من الدوحة: بعض مقترحات حماس يتجاوز ما قبلته سابقاً... ونحاول منع التصعيد في جنوب لبنان
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء الحرب في غزة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إننا "نشهد تحولا في هذا الصراع في الفترة الماضية وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب". واعتبر أن الاقتراح المطروح بشأن غزة هو أفضل طريقة لجسر الهوة بين حماس وإسرائيل.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن مكتب حماس في الدوحة هو للتواصل مع الجماعة ولا يعني تأييد قطر لحماس.
بدوره، شدد بلينكن على مواصلة الضغط من أجل الانتهاء من اتفاق الهدنة، كاشفاً أن "بعض مقترحات حماس يتجاوز ما قبلته في السابق.
وأوضح أن بعض التغييرات قابلة للتنفيذ وبعضها الآخر ليس كذلك، وقال: "عازمون على محاولة سد الفجوة مع حماس ويمكن سدها".
وتطرق بلينكن في حديثه الى جنوب لبنان، حيث قال: "الاتفاق حول غزة سيكون تأثيره هائلاً في خفض التوتر بين إسرائيل ولبنان، ونحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب جديدة هناك، إذ 60 ألف إسرائيلي لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب صواريخ حزب الله".
أخبار دولية
حماس
هدنة
بلينكن
غزة
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