الامم المتحدة قلقة من "الشكوك المتزايدة" بشأن المساعدة الدولية

أعرب مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الأربعاء عن قلقه من "الشكوك المتزايدة" في أوروبا بشأن المساعدات للدول التي تواجه صعوبات وخصوصا أوكرانيا، في سياق تقدم اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي.



وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد الثلاثاء والأربعاء في برلين "ألاحظ بقلق بالغ تزايد الشكوك والجدل حول التعاون الدولي".



وأضاف "من السهل للغاية اليوم أن ينظر المرء إلى مستقبل احتياجاته الخاصة وفهم أمن بلده فقط من زاوية إغلاق الحدود، وكيف يمكننا إستبعاد الآخرين وكيف يمكننا التركيز على أنفسنا".



وقال إن أوروبا والولايات المتحدة تواجهان أكثر وأكثر هذا الجدل حول جدوى المساعدات الدولية.

