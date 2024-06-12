حماس: لم نطرح أفكارا جديدة في مقترح وقف إطلاق النار في غزة

نفى المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان طرح الحركة أفكارا جديدة في المقترح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.



وذكر حمدان أيضا خلال حديثه مع تلفزيون العربي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل" في صراع غزة.



وكان بلينكن قد قال في وقت سابق إن حماس اقترحت إدخال عدد من التغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه قال إن الوسطاء لا يزالون مصممين على سد الفجوات.