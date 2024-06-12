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زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

أخبار دولية
2024-06-12 | 12:20
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زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة
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زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الأربعاء، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في أحدث زيارة له إلى المملكة الخليجية التي سعت للبقاء على الحياد في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
     
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن زيلينسكي وصل إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، في رحلة غير معلنة، وكان في استقباله مسؤولون سعوديون.
     
ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن جدول زيارته.
     

أخبار دولية

السعودية

زيارة

معلنة

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