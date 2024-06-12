بايدن وزيلينسكي سيوقعان اتفاقا أمنيا خلال قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة السبع المقررة الخميس في إيطاليا.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان للصحافيين الذين يرافقون بايدن إلى إيطاليا "غدا، سيبحث الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي دعمنا الراسخ لاوكرانيا، اليوم ومستقبلا".



وأضاف "إثر هذا الاجتماع، سيوقع الرئيسان اتفاقا أمنيا ثنائيا، يشير بوضوح إلى أن دعمنا سيستمر لوقت طويل مستقبلا".

