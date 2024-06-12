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رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يدعو الى أن تكون ألعاب باريس منصة ضد الحرب

أخبار دولية
2024-06-12 | 12:37
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رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يدعو الى أن تكون ألعاب باريس منصة ضد الحرب
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رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يدعو الى أن تكون ألعاب باريس منصة ضد الحرب

أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب الاربعاء عن أمله في أن تستقطب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس مزيدا من الاهتمام بالحرب في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
     
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله إن "باريس هي لحظة تاريخية، ولحظة عظيمة للذهاب إلى هناك وإخبار العالم أن الوقت قد حان لنقول توقفوا، كفى".  
     
وأكد أنه يشعر بأن "الإسرائيليين فقدوا حقهم القانوني والأخلاقي في الحضور طالما استمروا في جرائمهم" في غزة"، مشيرا إلى "مقتل 300 رياضي وموظف رياضي في قطاع غزة الفلسطيني، وتدمير البنية التحتية الرياضية واستخدام القوات الإسرائيلية الملاعب كمراكز اعتقال". 
     

أخبار دولية

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