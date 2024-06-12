بلينكن يوضح وضع مقترح الصفقة الحالي لتهدئة الوضع في غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الردّ الذي قدمته حماس أمس للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة التي كنا نترقب حيث لم تقل نعم وكان بالإمكان التوصل لوقف لإطلاق النار قبل 12 يوماً لكن ذلك لم يحدث لأن حماس لم ترد بنعم ، وهناك فجوات في مواقف الطرفين يمكن جسرها لكن ذلك لا يعني أنه سيتم جسرها فعلا".



وأضاف في حديث لقناة "الجزيرة": "مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس ذاتها يوم 6 من ايار، والجميع وافقوا على مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن بينما لم توافق حماس بعد". وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لي موافقة إسرائيل على مقترح الصفقة المعروض".



وشدد على أنه حان الوقت لوقف كل هذا الجدال والتقدم للأمام ثم الرجوع إلى الخلف لبدء وقف إطلاق النار. واشار الى أن مقترح الصفقة يؤدي لإنهاء الحرب ويفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن الهدف الذي نسعى لتحقيقه.