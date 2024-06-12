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الجيش الأميركي: لا نريد أن يتصاعد الوضع بين إسرائيل ولبنان إلى صراع إقليمي
أخبار دولية
2024-06-12 | 13:19
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الجيش الأميركي: لا نريد أن يتصاعد الوضع بين إسرائيل ولبنان إلى صراع إقليمي
حث الجيش الأميركي على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان وقال إن وزير الدفاع لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره
الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الثلاثاء.
وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية في إفادة "لا نريد أن نشهد صراعا إقليميا أوسع نطاقا ونريد أن نشهد خفض تصعيد التوتر في المنطقة".
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