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اتفاق في مجموعة السبع على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية 2024

أخبار دولية
2024-06-12 | 15:21
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اتفاق في مجموعة السبع على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية 2024
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اتفاق في مجموعة السبع على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية 2024

اعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاربعاء أن قادة مجموعة السبع توصلوا الى اتفاق على "تخصيص 50 مليار" دولار لاوكرانيا عبر استخدام الاصول الروسية المجمدة، موضحة أن هذا الامر سيتم "قبل نهاية 2024".
     
وقال المصدر نفسه "هناك اتفاق كما جرت العادة في مجموعة السبع. القادة يتخذون قرارا والتقنيون يقومون لاحقا بعملهم لبلورته"، بهدف التأكد من أنه "منسجم مع القانون ومع قواعد المالية العامة ومع القدرات المالية للجميع".
     
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي "سيكون هناك إجماع في مجموعة السبع حين يتعلق الامر بالعمل لاستخدام هذه الاصول المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا في إعادة بناء نفسها".
     

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