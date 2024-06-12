جماعة الحوثي اليمنية: استهدفنا السفينة توتور في البحر الأحمر

اكد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء ان الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت السفينة توتور في البحر الأحمر.



وقال "أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".



وأردف "نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ (التابعة للحوثيين) عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ #العراقيةِ، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح".