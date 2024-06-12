بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا الأربعاء للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الغزو الروسي وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار برينديزي حيث استقلّ بايدن المروحية الرئاسية "مارين وان" في رحلة قصيرة إلى بورغو إغنازيا، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في بوليا (جنوب شرق إيطاليا) والذي سيستضيف من الخميس وحتى السبت قادة دول المجموعة السبع وآخرين من حول العالم.