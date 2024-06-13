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الأمم المتحدة: 120 مليون لاجىء ونازح قسرًا حول العالم في عدد قياسي لا ينفك يتزايد

أخبار دولية
2024-06-13 | 00:47
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الأمم المتحدة: 120 مليون لاجىء ونازح قسرًا حول العالم في عدد قياسي لا ينفك يتزايد
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الأمم المتحدة: 120 مليون لاجىء ونازح قسرًا حول العالم في عدد قياسي لا ينفك يتزايد

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذي اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية نيسان الماضي 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي لا ينفك يتزايد ويمثل "إدانة فظيعة لحالة العالم".
     
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الـ12 على التوالي إلى مستوى قياسي إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيدًا من الناس على الفرار من منازلهم.
     
وأضافت في بيان أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بات الآن يعادل عدد سكان اليابان.
     
وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحافيين إلى أن الحرب لا تزال محركًا كبيرًا جدًا للنزوح الجماعي. 
     
وأوضحت المفوضية في تقرير أنه في نهاية العام الماضي، بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسرًا حول العالم حوالى 117.3 مليون شخص. 
     
ولفتت إلى أنه بعد مرور أقل من أربعة أشهر من ذلك التاريخ، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون شخص.

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