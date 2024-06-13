وصول أربع سفن روسية بينها غواصة نووية إلى كوبا

وصلت أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية الأربعاء إلى كوبا حيث سترسو لمدة خمسة أيام، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وكانت ناقلة النفط "باشين" وزورق القطر "نيكولاي تشيكر" الحامل ألوان العلم الروسي الأبيض والأزرق والأحمر أول من دخل ميناء هافانا حوالى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، وتبعتهما بعد ذلك بوقت قصير الفرقاطة "ألأدميرال غورشكوف".



وأفاد مصورو وكالة فرانس برس بأنهم شاهدوا الغواصة النووية "كازان" في الأفق من خليج العاصمة.



وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية في بيان الأسبوع الماضي: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدًا للمنطقة".



وأوضحت أنها "زيارة تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا وتستجيب لعلاقات الصداقة التاريخية بين هافانا وموسكو".