إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي

أصيبت سفينة تجارية تملكها شركة يونانية بأضرار أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية الأربعاء، في هجوم تبناه الحوثيون، وأسفر وفق الجيش الأميركي عن فيضانات خطرة على متن السفينة.



وقال الحوثيون في بيان إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة TUTOR في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.



وأشار البيان إلى أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق.



وفي منشور على منصة إكس، قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) إن زورقًا مسيرًا تابعًا للحوثيين ضرب السفينة M/V Tutor التي ترفع علم ليبيريا والتي كانت قد رست مؤخرًا في روسيا.



وأضافت سنتكوم أن هذه الضربة تسببت في فيضانات خطرة وأضرار في غرفة المحرك.