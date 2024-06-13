حماس تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها "أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومُرض" لوقف إطلاق النار في غزة.



وطالبت الحركة في بيان، الإدارة الأميركية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.



وقالت حماس إنه بينما يقول المسؤولون الأميركيون إن إسرائيل تقبل المقترح الذي قدمه الرئيس جو بايدن في 31 أيار، "لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته".