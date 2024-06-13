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واشنطن تندد بـ"الجرائم" الروسية بحق أطفال أوكرانيا

أخبار دولية
2024-06-13 | 01:00
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واشنطن تندد بـ&quot;الجرائم&quot; الروسية بحق أطفال أوكرانيا
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واشنطن تندد بـ"الجرائم" الروسية بحق أطفال أوكرانيا

جددت الولايات المتحدة الأربعاء اتهامها لروسيا بارتكاب "جرائم" بحق أطفال أوكرانيا، مؤكدةً أن موسكو عمدت منذ غزو قواتها أوكرانيا إلى نقل أطفال أوكرانيين إلى أراضيها حيث تم عرض بعضهم للتبني. 
     
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: "إنه أمر حقير ومروع".
     
وأضاف أن "روسيا لا تشن حربًا ضد الجيش الأوكراني فحسب، بل أيضًا ضد الشعب الأوكراني". 
     
وتابع: "كما أشار الرئيس، فإن روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".
     
وتطرق البيان الصادر عن البيت الأبيض بشكل خاص إلى تحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز اليومية ونشر الأربعاء.
     
ويؤكد التحقيق أنه حدد هويات أربعة أطفال أوكرانيين، تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، تم نقلهم إلى روسيا قبل أن يتم عرضهم للتبني. 
     
وبحسب الصحيفة، فقد تم تغيير اسم أحدهم إلى الروسية، كما أن الموقع لم يشر لأي ذكر لأصولهم الأوكرانية. 

أخبار دولية

بـ"الجرائم"

الروسية

أطفال

أوكرانيا

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