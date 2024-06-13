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تقرير: الانبعاثات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تعادل ما تنتجه 90 مليون سيارة

أخبار دولية
2024-06-13 | 01:44
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تقرير: الانبعاثات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تعادل ما تنتجه 90 مليون سيارة
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تقرير: الانبعاثات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تعادل ما تنتجه 90 مليون سيارة

ذكر تقرير مشترك أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب أو مهد الطريق بشكل مباشر لانبعاث 175 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وقال التقرير، الذي نشرته وزارة البيئة الأوكرانية ومنظمات غير حكومية‭ ‬معنية بالمناخ، إن تقديراتها تشمل الانبعاثات التي تم إطلاقها وتلك التي سيتم إنتاجها في أثناء جهود إعادة الإعمار بعد الدمار الذي سببه غزو شباط 2022.

وأفاد بأن التقديرات البالغة 175 مليون طن تعادل الانبعاثات السنوية التي تنتجها 90 مليون سيارة أو دولة هولندا بأكملها في عام واحد.

واستخدم التقرير مقياسا يسمى التكلفة الاجتماعية للكربون لحساب التكلفة المالية التقريبية للانبعاثات الإضافية.

وأوضح التقرير أن "إجمالي الأضرار المناخية التي سببتها روسيا الاتحادية بعد الحرب المستمرة منذ 24 شهرا تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار".

وأشار التقرير الى أن النشاط العسكري كان مسؤولا عن 51.6 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ومعظم هذه الكمية، ويبلغ 35.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كان سببه استهلاك الجيش الروسي للوقود، بالإضافة إلى 9.4 مليون طن أخرى من استخدام الجيش الأوكراني للوقود، وفقا للتقرير.

أخبار دولية

الانبعاثات

الغزو الروسي

أوكرانيا

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