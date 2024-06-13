قيادي في حماس: التعديلات التي طلبتها الحركة على مقترح وقف إطلاق النار "ليست كبيرة"

أكد قيادي كبير من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لرويترز أن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.



وذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن حماس اقترحت تغييرات عدة، بعضها غير قابل للتنفيذ، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.



وكشف القيادي الكبير في حماس أن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم الافراج عنهم من السجون الإسرائيلية.



وقال: "تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما".



وأضاف: "الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها".