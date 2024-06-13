وصول المواطن الفرنسي لوي أرنو إلى باريس بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه

وصل المواطن الفرنسي لوي أرنو الذي كان معتقلًا في إيران منذ أيلول 2022 الخميس إلى فرنسا بعد الافراج عنه الأربعاء، على ما أظهرت مشاهد بثتها محطة "ال سي اي" التلفزيونية.



وبعدما صافح وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه الذي كان في استقباله في مطار لوبورجيه قرب باريس، عانق أرنو مطولًا والده ومن ثم والدته.