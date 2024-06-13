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روسيا تنفذ عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ خلال تدريبات نووية تكتيكية
أخبار دولية
2024-06-13 | 03:01
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روسيا تنفذ عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ خلال تدريبات نووية تكتيكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا نفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ في إطار مرحلة ثانية من تدريبات على كيفية نشر أسلحة نووية تكتيكية.
وقالت الوزارة: "في إطار المرحلة الثانية من التدريبات للقوات النووية غير الاستراتيجية، نفذ أفراد من وحدة لينينغراد العسكرية للصواريخ مهمات تدريب قتالي على التقدم بشكل مستتر صوب منطقة محددة والإطلاق الإلكتروني للصواريخ على أهداف معينة للعدو".
وأضافت الوزارة: "الأفراد المشاركون في تدريب طواقم القوات البحرية نفذوا جولات في منطقة دوريات محددة".
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء التدريبات بعد ما وصفته روسيا بأنها تهديدات من الغرب، بما في ذلك إشارات من مسؤولين غربيين حول السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية.
وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية بحارة يركزون على هدف وهمي قبل بدء عد تنازلي للإطلاق.
أخبار دولية
روسيا
عمليات إطلاق إلكترونية
صواريخ
أسلحة نووية تكتيكية
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