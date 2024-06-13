سوليفان: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم، أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة، وأن الهدف هو سدّ الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا.



وشدد في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، على أنه يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود.