الولايات المتحدة: إحراز تقدم جيد في الجهود الدولية الرامية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أنه تم إحراز تقدم جيد في الجهود الدولية الرامية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.



وعبر سوليفان عن أمله في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول موعد اجتماع زعماء مجموعة السبع في القمة التي تنعقد بجنوب إيطاليا في وقت لاحق اليوم.



وأكد أن دول مجموعة السبع الثرية أصبحت متحدة أكثر من أي وقت مضى إزاء القضايا الرئيسية التي تشمل قدرات‭‭‭‭ ‬‬‬‬الصين الصناعية المفرطة.