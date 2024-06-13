مقتل 6 جنود بالنيجر في هجوم على خط أنابيب نفط

أفادت ثلاثة مصادر أمنية اليوم، بأن مجهولين هاجموا جنودا في النيجر يحرسون خط أنابيب رئيسي لنقل النفط بين النيجر وبنين أمس الأربعاء وقتلوا ستة منهم.



وأكدت المصادر لرويترز أن خط الأنابيب لم يتضرر.