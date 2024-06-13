وزير الخارجية الأوكراني يرحب بالعقوبات الأميركية الجديدة على روسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأميركية الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.



وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".



وقال: "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".