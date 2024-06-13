زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع إتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، مشيرًا إلى أنه يتوقع اتخاذ "قرارات مهمة" خلالها.وقال زيلينسكي في منشور على تلغرام إن "جزءًا كبيرًا من القمة سيكرس لأوكرانيا، لدفاعنا وصمودنا الاقتصادية. ونتوقع قرارات مهمة اليومن" مضيفًا أنه سيوقع على الاتفاقات الأمنية عقب لقاءات ثنائية مع قادة الولايات المتحدة واليابان.