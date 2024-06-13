بكين "تحتفظ بحق" التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية

أعلنت الصين أنها "تحتفظ بحق" التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.



وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ خلال مؤتمر صحافي إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".