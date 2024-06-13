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جرحى في حريق في مصفاة نفط في شمال العراق
أخبار دولية
2024-06-13 | 05:45
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جرحى في حريق في مصفاة نفط في شمال العراق
أُصيب ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص معظمهم عناصر إطفاء خلال محاولة السيطرة على حريق مستمر منذ ساعات في مصفاة للنفط في إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أعلن الدفاع المدني الخميس.
واندلعت النيران مساء الأربعاء في مصفاة نفط تابعة لجهة خاصة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس الذي صوّر سحبًا من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد فوق طريق جنوب غرب مدينة أربيل.
وقال الدفاع المدني في أربيل في بيان: "أصيب أكثر من 10 أشخاص في الحريق معظمهم من رجال الدفاع المدني في أربيل مع احتراق ثلاث سيارات إطفاء وأربعة صهاريج" لتخزين القير والنفط.
ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي امتدّ إلى مصفاة أخرى، بحسب المصدر نفسه.
وتواصل فرق الدفاع المدني العمل منذ أكثر من 12 ساعة للسيطرة على الحريق في عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بشمال العراق.
أخبار دولية
جرحى
حريق
مصفاة نفط
العراق
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