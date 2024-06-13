سيول تراقب عن كثب تحضيرات بوتين لزيارة كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس نها "تراقب عن كثب" استعدادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة متوقعة إلى خصمها كوريا الشمالية.



وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية أن "الحكومة تراقب عن كثب استعدادات الرئيس الروسي لزيارته إلى كوريا الشمالية".



وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يزور بوتين كوريا الشمالية "في غضون أيام".



وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات شديدة. وعزز البلدان علاقاتهما منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. وتتهم بيونغ يانغ بتزويد روسيا أسلحة لحربها في أوكرانيا.



ولم يؤكد أي من البلدين موعد زيارة بوتين. وكان الكرملين قد صرح لوسائل إعلام روسية رسمية الشهر الماضي أنه "يجري التحضير" لزيارة.