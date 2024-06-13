سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة شرقي عدن في اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بعد حوالي 129 ميلا بحريا شرقي عدن بفي اليمن بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.