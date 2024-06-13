الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أرامكو ونيكست ديكيد توقعان إتفاق إمداد بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا
أخبار دولية
2024-06-13 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أرامكو ونيكست ديكيد توقعان إتفاق إمداد بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا
وقعت شركة نيكست ديكيد الأميركية المزودة للغاز الطبيعي المسال اتفاقًا غير ملزم اليوم الخميس مع أرامكو للإمداد بنحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عامًا.
وقالت أرامكو في بيان إن شركات تابعة للشركتين وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس في الولايات المتحدة".
وأضافت أرامكو ونيكست ديكيد أنهما تجريان حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة، وهو ما قالت نيكست ديكيد إنه متوقع في النصف الثاني من 2024.
وأشارت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أيار إلى أنها استحوذت على حصة في المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي يتضمن الوحدات الثلاث الأولى ووافقت على اتفاق إمداد لمدة 20 عامًا من الوحدة الرابعة.
أخبار دولية
ونيكست
ديكيد
توقعان
إتفاق
إمداد
بالغاز
الطبيعي
المسال
عامًا
التالي
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة شرقي عدن في اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-09
مصدر في وزارة التجارة التركية: تركيا ستسمح للشركات التي تربطها إتفاقات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة
آخر الأخبار
2024-05-09
مصدر في وزارة التجارة التركية: تركيا ستسمح للشركات التي تربطها إتفاقات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة
0
أخبار دولية
2024-04-25
أرامكو السعودية تعلن "شراكة عالمية" مع فيفا لمدة 4 أعوام
أخبار دولية
2024-04-25
أرامكو السعودية تعلن "شراكة عالمية" مع فيفا لمدة 4 أعوام
0
أخبار دولية
2024-04-01
حسابات رويترز: متوسط إمدادات الغاز الطبيعي من غازبروم الروسية إلى أوروبا ارتفعت
أخبار دولية
2024-04-01
حسابات رويترز: متوسط إمدادات الغاز الطبيعي من غازبروم الروسية إلى أوروبا ارتفعت
0
منوعات
09:30
لم تنم لمدة ليلتين متتاليتين... معاناة هذه المرأة ليلا لا تُصدق
منوعات
09:30
لم تنم لمدة ليلتين متتاليتين... معاناة هذه المرأة ليلا لا تُصدق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:47
"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف
أخبار دولية
09:47
"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف
0
أخبار دولية
09:45
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
أخبار دولية
09:45
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
0
أخبار دولية
09:28
إردوغان يشيد بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة...سانشيز: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا
أخبار دولية
09:28
إردوغان يشيد بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة...سانشيز: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا
0
أخبار دولية
09:24
حلف الأطلسي يؤكد وضع أكثر من 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى
أخبار دولية
09:24
حلف الأطلسي يؤكد وضع أكثر من 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
0
أخبار لبنان
04:35
نهرا لأمن الدولة في الشمال: لتوجيه إنذار للسوريين غير الشرعين في رشعين مغادرة البلدة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم
أخبار لبنان
04:35
نهرا لأمن الدولة في الشمال: لتوجيه إنذار للسوريين غير الشرعين في رشعين مغادرة البلدة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم
0
أخبار دولية
02:52
وصول المواطن الفرنسي لوي أرنو إلى باريس بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه
أخبار دولية
02:52
وصول المواطن الفرنسي لوي أرنو إلى باريس بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه
0
خبر عاجل
2024-06-09
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
خبر عاجل
2024-06-09
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
0
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
0
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
0
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
0
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
0
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
0
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
2
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
3
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
4
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
5
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
6
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
7
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
8
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More