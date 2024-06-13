أرامكو ونيكست ديكيد توقعان إتفاق إمداد بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا

وقعت شركة نيكست ديكيد الأميركية المزودة للغاز الطبيعي المسال اتفاقًا غير ملزم اليوم الخميس مع أرامكو للإمداد بنحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عامًا.



وقالت أرامكو في بيان إن شركات تابعة للشركتين وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس في الولايات المتحدة".



وأضافت أرامكو ونيكست ديكيد أنهما تجريان حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة، وهو ما قالت نيكست ديكيد إنه متوقع في النصف الثاني من 2024.



وأشارت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أيار إلى أنها استحوذت على حصة في المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي يتضمن الوحدات الثلاث الأولى ووافقت على اتفاق إمداد لمدة 20 عامًا من الوحدة الرابعة.