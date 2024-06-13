وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى

حذر وزير الخارجية العراقي من "خطر" توسّع رقعة النزاع في جنوب لبنان في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني الذي جدّد رفض طهران لحرب إقليمية.



وقال فؤاد حسين في مقرّ وزارته في بغداد: "إن توسيع الحرب خطر ليس فقط على لبنان بل أيضا على المنطقة" بأسرها، مؤكدا أن "هجوما على جنوب لبنان" من شأنه أن "يؤثر على عموم المنطقة".



من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري أن "الكيان الصهيوني قد يسعى بسبب فشله في غزة، إلى ارتكاب أخطاء أخرى بل وتوسيع نطاق عدوانه".



كذلك، دعا الوزير العراقي إلى "وقف إطلاق نار دائم في غزة"، مشددًا على أن "الوضع الأمني في المنطقة خطر والمنطقة تحت النار".



وركّز نظيره الإيراني على "ضرورة انتهاء جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة في أسرع وقت ممكن ومن دون أي شروط مسبقة".



وأكّد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 نيسان أثبت أن "الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل قدراتها في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وأنها لن تسمح لأحد خصوصا الكيان الصهيوني المعتدي بالمساس باستقرار المنطقة وأمنها".



وجاء ذلك الهجوم الإيراني على الدولة العبرية ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر نفسه في عمليّة اتّهمت طهران إسرائيل بشنّها، وهو ما لم تنفِه الدولة العبرية ولم تؤكّده.