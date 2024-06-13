سفير الولايات المتحدة لدى اليمن يدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفين يمنيين

دعا سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن حركة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية تحتجزهم الحركة ومن بينهم موظفون في

السفارة الأمبركية في صنعاء.



ودان السفير الأميركي الاعتقالات ووصفها بأنها "صادمة".



واعتبر في بيان "أن الحوثيين يدينون بالشكر لهؤلاء اليمنيين بدلا من هذه التهم الكاذبة والسجن"، مشددا على أن الشعب اليمني "يستحق معاملة جيدة بدلا من الأكاذيب الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد".



واحتجزت الحركة على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 20 موظفا يمنيا كانوا يعملون في السفارة الأميركية التي علقت عملها بصنعاء بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014 وسيطرة الحوثيين على العاصمة.



وكانت أعلنت حركة الحوثي اليمنية أنها ألقت القبض على "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، موضحة أن "الشبكة" تضم موظفين سابقين في السفارة الأميركية باليمن.