الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سفير الولايات المتحدة لدى اليمن يدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفين يمنيين
أخبار دولية
2024-06-13 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سفير الولايات المتحدة لدى اليمن يدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفين يمنيين
دعا سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن حركة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية تحتجزهم الحركة ومن بينهم موظفون في
السفارة الأمبركية في صنعاء.
ودان السفير الأميركي الاعتقالات ووصفها بأنها "صادمة".
واعتبر في بيان "أن الحوثيين يدينون بالشكر لهؤلاء اليمنيين بدلا من هذه التهم الكاذبة والسجن"، مشددا على أن الشعب اليمني "يستحق معاملة جيدة بدلا من الأكاذيب الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد".
واحتجزت الحركة على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 20 موظفا يمنيا كانوا يعملون في السفارة الأميركية التي علقت عملها بصنعاء بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014 وسيطرة الحوثيين على العاصمة.
وكانت أعلنت حركة الحوثي اليمنية أنها ألقت القبض على "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، موضحة أن "الشبكة" تضم موظفين سابقين في السفارة الأميركية باليمن.
أخبار دولية
اليمن
الحوثيون
أميركا
التالي
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-09
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية في البحر الأحمر
أخبار دولية
2024-06-09
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية في البحر الأحمر
0
آخر الأخبار
2024-06-09
رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بها
آخر الأخبار
2024-06-09
رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بها
0
أخبار دولية
2024-06-07
مسؤولون: الحوثيون يحتجزون يمنيين يعملون بمنظمات تابعة للأمم المتحدة وأميركا
أخبار دولية
2024-06-07
مسؤولون: الحوثيون يحتجزون يمنيين يعملون بمنظمات تابعة للأمم المتحدة وأميركا
0
أخبار دولية
2024-06-01
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم نفذوا 6 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي
أخبار دولية
2024-06-01
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم نفذوا 6 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:47
"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف
أخبار دولية
09:47
"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف
0
أخبار دولية
09:45
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
أخبار دولية
09:45
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
0
أخبار دولية
09:28
إردوغان يشيد بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة...سانشيز: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا
أخبار دولية
09:28
إردوغان يشيد بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة...سانشيز: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا
0
أخبار دولية
09:24
حلف الأطلسي يؤكد وضع أكثر من 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى
أخبار دولية
09:24
حلف الأطلسي يؤكد وضع أكثر من 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
0
أخبار لبنان
04:35
نهرا لأمن الدولة في الشمال: لتوجيه إنذار للسوريين غير الشرعين في رشعين مغادرة البلدة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم
أخبار لبنان
04:35
نهرا لأمن الدولة في الشمال: لتوجيه إنذار للسوريين غير الشرعين في رشعين مغادرة البلدة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم
0
أخبار دولية
02:52
وصول المواطن الفرنسي لوي أرنو إلى باريس بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه
أخبار دولية
02:52
وصول المواطن الفرنسي لوي أرنو إلى باريس بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه
0
خبر عاجل
2024-06-09
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
خبر عاجل
2024-06-09
فرنجية: إذ أردنا أن نمضي بنظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن أن يكون رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلًا للمسيحيين فيجب أن يكون جعجع الرئيس إذًا لأنه يملك الاكثرية اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
0
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
0
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
0
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
0
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
0
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
0
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
2
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
3
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
4
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
5
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
6
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
7
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
8
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More