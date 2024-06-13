مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلن مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء حدوث تصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يؤدي إلى حرب شاملة، مشددا على أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا.