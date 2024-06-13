تركيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-16"

وقّعت تركيا عقدا مع الولايات المتحدة لشراء طائرات حربية من طراز "إف-16" بعدما أعطت واشنطن الضوء الأخضر للاتفاق البالغة قيمته 23 مليار دولار بعد شهور من المفاوضات، وفق مصادر في وزارة الدفاع التركية.وقالت مصادر الوزارة إنه "تم توقيع العقد ويتفاوض وفدان من البلدين على التفاصيل".وستحصل تركيا بموجب الاتفاق على 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16" وسيتم تحديث 79 من المقاتلات الموجودة ضمن أسطولها.