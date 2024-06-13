نشوب حريق على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة اليمن

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنّه أحدث هجوم للمتمرّدين الحوثيين.



وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت "بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".



ووفقا لشركة "أمبري" الأمنية، أصيبت السفينة بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.



وقالت "أمبري": "ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيداً تماماً من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها"، مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف المعلن عنها من قبل الحوثيين".