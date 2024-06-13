حلف الأطلسي يؤكد وضع أكثر من 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى

أكد مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء تخطت لوضع 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى فيما يواجه الحلف تهديدا من روسيا.



وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "العروض المطروحة على الطاولة من الحلفاء تتخطى بيسر 300 ألف".



واشار إلى أن "تلك هي القوات التي قال لنا الحلفاء إنها متاحة لكم اعتبارا من الآن وعلى هذا المستوى من الاستعداد".