المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية

سيُحاكم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة "التجسس" أمام محكمة في مدينة إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال، على ما قال المدعون الروس الذين اتهموه بجمع معلومات بشأن مصنع دبابات والعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.



وقال المدعون إن "القضية الجنائية أحيلت على محكمة سفيردلوفسك الإقليمية التي ستنظر في جوهرها".



واتهموه بالعمل لحساب وكالة سي آي إيه وجمع "معلومات سرية" بشأن مصنع الدبابات أورالفاغونزافود. وينفي غيرشكوفيتش والمؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها والبيت الأبيض هذه التهم.