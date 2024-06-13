الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية

أخبار دولية
2024-06-13 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المدعون الروس يتهمون الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية

سيُحاكم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة "التجسس" أمام محكمة في مدينة إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال، على ما قال المدعون الروس الذين اتهموه بجمع معلومات بشأن مصنع دبابات والعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
     
وقال المدعون إن "القضية الجنائية أحيلت على محكمة سفيردلوفسك الإقليمية التي ستنظر في جوهرها". 

واتهموه بالعمل لحساب وكالة سي آي إيه وجمع "معلومات سرية" بشأن مصنع الدبابات أورالفاغونزافود. وينفي غيرشكوفيتش والمؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها والبيت الأبيض هذه التهم.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الروس

يتهمون

الصحافي

الأميركي

غيرشكوفيتش

بالعمل

لحساب

الاستخبارات

المركزية

الأميركية

LBCI التالي
الأمم المتحدة: 120 مليون لاجىء ونازح قسرًا حول العالم في عدد قياسي لا ينفك يتزايد
بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-23

القضاء الروسي يبقي الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في الحبس الموقت

LBCI
أخبار دولية
2024-06-10

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون ألحقوا أضرارا بسفينتين تجاريتين في هجمات صاروخية في خليج عدن

LBCI
أخبار دولية
2024-06-07

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية...ودمرنا مسيرات وزورق استطلاع

LBCI
أخبار دولية
2024-06-07

القيادة المركزية الأميركية: إعادة إنشاء الرصيف الموقت في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:26

بايدن: على حماس أن تكثف جهودها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد

LBCI
أخبار دولية
13:11

ايران تزيد من قدراتها النووية

LBCI
أخبار دولية
12:47

42 قتيلا في مجزرة جديدة في شرق الكونغو الديموقراطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:24

أخطاء شائعة تقعون بها أثناء غسيل الملابس... تجنبوها الآن!

LBCI
فنّ
04:35

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

LBCI
آخر الأخبار
10:19

النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي: نبني علاقة ايجابية مع الرئيس بري لصالح البلد واتفقنا معه على ان لا يمكن لاحد ان يكسر احد واتفقنا ايضا على ان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد

LBCI
أخبار دولية
05:42

محكمة أوروبية تأمر المجر بدفع غرامة 200 مليون يورو بسبب سياسة الهجرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

توتال تمسك بالساحة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

عجقة طيارات وركّاب.... "العطلة بلبنان"!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-6-2024

LBCI
أخبار لبنان
10:26

طلاب مركز فغال يحتفلون بختام السنة الدراسية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
07:09

جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:55

وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:35

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:13

عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد"

LBCI
فنّ
13:30

نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟

LBCI
أمن وقضاء
01:48

جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً

LBCI
فنّ
04:54

21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!

LBCI
خبر عاجل
15:34

ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه

LBCI
أمن وقضاء
07:09

جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
04:47

رسالة نادين الراسي لمن يهمّه الأمر: إذا أردت دخول حياتي... (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More