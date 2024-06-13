"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف

اتفق زعماء مجموعة السبع، خلال قمتهم في إيطاليا، على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.



وكشف المسؤول الرفيع في إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن طالبا عدم كشف هويته أننا "توصلنا إلى تفاهم سياسي على أعلى المستويات بشأن هذا الاتفاق، وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا العام لأوكرانيا".