إسرائيل تتوعد بالرد "بقوة" على "اعتداءات" حزب الله

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد منسر أن إسرائيل سترد "بقوة" على "كل اعتداءات حزب الله" بعد أن أطلق وابلا من الصواريخ باتجاه اسرائيل خلال اليومين الماضيين.



وقال منسر، خلال مؤتمر صحافي، "سترد إسرائيل بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله".



وشدد على أن "إسرائيل ستعيد إرساء الأمن على حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك".