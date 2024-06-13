الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية سيحضر في مسودة بيان قادة الدول السبع

سيدعو قادة الدول السبع بعد اجتماعهم في ايطاليا، في مسودة البيان الختامي، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، وسيعلنون التزامهم بحل الدولتين، كما سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.