42 قتيلا في مجزرة جديدة في شرق الكونغو الديموقراطية

قتل 42 شخصا في هجوم جديد ليل الأربعاء الخميس في منطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، نسب الى متمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.



وقال الكولونيل آلن كيويوا ميتيلا الحاكم الإداري لمنطقة لوبيرو لوكالة فرانس برس إنه تم العثور على 42 جثة بعد الهجوم. وكانت السلطات المحلية اشارت في وقت سابق الى مقتل أكثر من 25 شخصا في الهجوم.

