ايران تزيد من قدراتها النووية



اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن ايران تواصل زيادة قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران.



واورد بيان تسلمته وكالة فرانس برس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلغت اعضاءها الخميس إن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو.